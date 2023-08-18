ضبط 42 مهاجرا غير نظامي غربي تركيا

ضبطت فرق خفر السواحل التركي، اليوم الخميس، 42 مهاجرا غير نظامي في ولاية جناق قلعة غربي البلاد، أثناء محاولتهم التسلل إلى اليونان.

وأفادت مصادر أمنية، بأن فرق خفر السواحل رصدت قاربا مطاطيا قبالة ساحل قضاء آيواجيك، وضبطت على متنه 42 مهاجرا كانوا يحاولون التوجه إلى جزيرة "ميديلّي" اليونانية،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وجرى تسليم المهاجرين إلى مديرية الهجرة في القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

​​​​​​​ولم تذكرالمصادر جنسيا لمهاجرين.

وتمثل تركيا معبراً رئيسياً للمهاجرين واللاجئين من وسط آسيا ودول شرق المتوسط، ،ومنها يتوجهون نحو اليونان أو رومانيا أو بلغاريا

وتعد اليونان البوابة الرئيسية المهاجرين إلى أوروبا ودول الاتحاد الأوروبي.

وثمة طريق آخر للمهاجرين واللاجئين إلى أوروبا، ويمر عبر البحر المتوسط، الذي بات مقبرة للاجئين والمهاجرين، وغالبيتهم من دول أفريقية، حيث يشهد غرق الكثير من مراكب التهريب واللاجئين بين الحين والآخر.

وعبر البحر المتوسط يلجأ الأفارقة والمتضررون من الصراع في الشرق الأوسط إلى أوروبا نحو إيطاليا وإسبانيا بشكل خاص.