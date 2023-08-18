جيرارد يعلن تشكيل الاتفاق لمواجهة الحزم بالدوري السعودي

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أعلن الإنجليزي ستيفن جيرارد المدير الفني لفريق الاتفاق، التشكيل الذي سيخوض مواجهة الحزم مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

ويستضيف فريق الحزم نظيره الاتفاق في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء تشكيل الاتفاق لمواجهة اليوم كما يلي:

باولو فيكتور في حراسة المرمى

الدفاع: محمد عبد الرحمن، مارسيل تيسيران، جاك هيندري، عبدالله خطيب

خط الوسط: أوزديمر، فيصل الغامدي، علي العزازي

الهجوم: فيتينيو، روبن كوايسون، موسى ديمبلي.

فيما يغيب النجم الإنجليزي هندرسون بعد تعرضه لوعكة صحية قبل المباراة بساعات قليلة، ليضطر جيرارد إلى استبعاده من قائمة الفريق.