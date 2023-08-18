 تقارير:شركة إيفرجراند الصينية العملاقة للعقارات تتقدم بطلب للحماية من الإفلاس - بوابة الشروق
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تقارير:شركة إيفرجراند الصينية العملاقة للعقارات تتقدم بطلب للحماية من الإفلاس

د ب أ
نشر في: الجمعة 18 أغسطس 2023 - 7:47 ص | آخر تحديث: الجمعة 18 أغسطس 2023 - 7:47 ص

تقدمت شركة إيفرجراند الصينية العملاقة للعقارات يوم الخميس بطلب حماية من الإفلاس في الولايات المتحدة.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بما في ذلك "سي إن إن" و"نيويورك تايمز" بأن مجموعة "تشاينا إيفرجراند" تقدمت بطلب للحماية إلى محكمة نيويورك بموجب الفصل 15 من قانون الإفلاس.

ويحمي الفصل 15 الأصول الأمريكية للشركة أثناء قيامها بإعادة هيكلة ديونها.

وتراكمت ديون على الشركة، التي تخلفت عن سداد الديون في عام 2021، بأكثر من 300 مليار دولار. وتعتبر واحدة من أكثر الشركات العقارية المثقلة بالديون في العالم.

يشار إلى أنه في يناير 2022، أعلنت المجموعة عن خطة إعادة هيكلة وتم تعليق تداول أسهمها منذ مارس 2022.

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