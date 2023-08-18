فيضانات وإصابات إثر هبوب عواصف بجنوب ألمانيا

اجتاحت عواصف رعدية عاتية أجزاء من جنوب ألمانيا في وقت متأخر مساء أمس الخميس، وحتى ما بعد منتصف الليل، فيما تسبب تساقط الأشجار في وقوع إصابات عديدة.



وغمرت مياه الأمطار الأقبية وأنفاق العبور تحت الأرض في منطقة فرانكونيا في شمال غرب بافاريا. وقالت السلطات إن أطقم الطوارئ تلقت مئات الاتصالات طوال الليل.



وفُقد شاب كان يجدف على متن قارب على الجانب النمساوي من بحيرة كونستانس الواقعة على الحدود الألمانية، خلال العاصفة. واستأنفت الشرطة أعمال البحث عنه اليوم الجمعة. وأفادت تقارير بأن الرياح العاتية أطاحت به عبر البحيرة في قاربه أمس الخميس.



وأجرت أجهزة الطوارئ حملة بحث في البحيرة مساء أمس الخميس باستخدام العديد من القوارب ومروحية، ولكنها اضطرت لوقف الجهود بسبب الظلام.



وأصيب رجل يبلغ من العمر 71 عاما بجروح بالغة بعدما سقطت شجرة على سيارته في بلدة تورناو الواقعة على بعد نحو 15 كيلومترا من مدينة بايرويت.



وفي فايسنبورج-جونتسنهاوزن، نقل ثلاثة أشخاص، بينهم رضيع من العمر ثلاثة أشهر، إلى المستشفى بعدما اقتلعت الرياح نحو أربعين شجرة على طريق حيث سقطت الاشجار على 12 سيارة.