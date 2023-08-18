اعتقال امرأة في السويد بعد تصديها لعملية حرق القرآن

اعتقلت الشرطة السويدية، اليوم الجمعة، امرأة بعد محاولتها إطفاء ما يعتقد أنه نسخة محترقة من القرآن، قرب السفارة الإيرانية في ستوكهولم.



وكشفت لقطات مصورة تداولتها وسائل إعلام سويدية، المرأة، وهي تعترض عملية حرق لنسخة من القرآن نفذها مواطن عراقي عُرف بإحراق الكتاب المقدس عدة مرات في غضون الأسابيع الماضية ثم رشته بمسحوق أبيض من إسطوانة إطفاء حريق.



وأوضحت الشرطة أنه تم اعتقال المرأة بتهمة الإخلال بالنظام العام.



وأشعل الرجل /37 عاما/، مع متظاهر آخر النار في القرآن أو دنسوه عدة مرات في ستوكهولم في الأسابيع الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى إثارة احتجاجات غاضبة في الدول ذات الأغلبية المسلمة.



وقامت جماعات تسعى إلى استفزاز المسلمين بعمليات لحرق القرآن.



يذكر أن السلطات في كلا البلدين تتعامل مع مثل هذه الاحتجاجات في إطار حرية التعبير وتعتبرها عمليات قانونية.



ودعا تنظيم القاعدة الإرهابي مؤخرا إلى شن هجمات بعد حرق القرآن.



ورفعت السويد أمس الخميس حالة التأهب ضد الإرهاب إلى ثاني أعلى مستوى للمرة الأولى منذ عام 2016.