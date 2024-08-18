 مئات الآلاف يشاركون في مسيرة سلمية للموسيقي الإلكترونية في برلين - بوابة الشروق
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مئات الآلاف يشاركون في مسيرة سلمية للموسيقي الإلكترونية في برلين

برلين (د ب أ)
نشر في: الأحد 18 أغسطس 2024 - 8:44 م | آخر تحديث: الأحد 18 أغسطس 2024 - 8:44 م

قالت الشرطة الألمانية، اليوم الأحد، إن مسيرة "هذيان الكوكب" للموسيقى الإلكترونية في برلين كانت "سلمية إلى حد كبير"، وذلك بعد يوم واحد من خروج مئات الآلاف من الأشخاص إلى شوارع العاصمة الألمانية للاحتفال بثقافة الموسيقى الإلكترونية.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إنه تم توجيه 56 تهمة جنائية تتعلق بجرائم تشمل اعتداءات جنسية وعنف، في حين تم تسجيل 29 مخالفة إدارية.

وأصيب إجمالي 21 شرطيا بجروح خلال المسيرة التي مرت عبر حديقة تيرجارتن في وسط برلين بين بوابة براندنبورج ونصب النصر.

وفي ظل درجات حرارة مرتفعة، عالجت الخدمات الطبية حوالي 600 شخص من إصابات تتراوح بين جروح بسيطة ومشاكل متعلقة بالكحول والمخدرات، بما في ذلك نوبات تشنجية.

وكان هذا الرقم أعلى من حالات العلاج التي تم تسجيلها العام الماضي والتي بلغت 500 حالة.

وتم إطلاق مسيرة هذيان الكوكب لأول مرة في عام 2022 من جانب الدكتور موتي، وهو منسق موسيقي "دي جي" ساعد في تأسيس مسيرة الحب الشهيرة في عام 1989.


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