سفيرة البحرين لدى القاهرة تؤكد موقف المملكة الداعم لـ مصر في الحفاظ على أمنها المائي

التقى الدكتور هاني عاطف سويلم، وزير الري والموارد المائية، اليوم الأحد، بسفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية فوزية بنت عبد الله زينل.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، هنأت السفيرة خلال اللقاء، الدكتور هاني عاطف سويلم، بمناسبة تعيينه في منصبه، متمنية له دوام التوفيق والنجاح في مهام عمله.

وأكدت الحرص على تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال استدامة الموارد المائية وتطويرها، مجددة التأكيد على موقف المملكة الثابت في دعم جمهورية مصر العربية في الحفاظ على أمنها المائي.

من جهته، أكد وزير الري، اعتزازه بما يربط البلدين الشقيقين من علاقات وطيدة في المجالات كافة، ومن بينها ملف إدارة الموارد المائية.

وأشار إلى أهمية تعزيز وتطوير التعاون، وبحث الاستثمارات المشتركة لتحقيق استدامة الأمن المائي، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والتكنولوجية ومشروعات الطاقة المتجددة في مجال تحلية المياه.

ومنذ أسبوعين تتأهب إسرائيل لرد من إيران وحزب الله على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بطهران نهاية 31 يوليو الماضي، والقيادي البارز بالحزب فؤاد شكر ببيروت في اليوم السابق.