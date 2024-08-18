 تشققات غامضة وأدخنة تنبعث من باطن الأرض في المغرب - بوابة الشروق
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تشققات غامضة وأدخنة تنبعث من باطن الأرض في المغرب

وكالات
نشر في: الأحد 18 أغسطس 2024 - 3:47 ص | آخر تحديث: الأحد 18 أغسطس 2024 - 3:49 ص

نشرت صحيفة "هسبريس" الإلكترونية المغربية مشاهد لتشققات أرضية غامضة تنبعث منها أدخنة مجهولة المصدر في إقليم أزيلال في المغرب.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الصحيفة في حسابها على منصة "إكس" تصاعد الأدخنة من باطن الأرض عبر تشققات أرضية غامضة أثارت ضجة في مدينة تاكلفت بإقليم أزيلال في المملكة المغربية.
 

وأفاد شهود عيان من أهالي المنطقة بأن الدخان الأبيض يخرج من نفس المكان منذ أيام فيما تحاول لجان مختصة معرفة مصدره.

وفي حادثة مشابهة شهر أكتوبر المنصرم، تسبب ظهور حفرة عميقة جدا في إحدى المناطق القروية في ضواحي مدينة الجديدة المغربية، بحالة خوف وقلق كبيرة لدى السكان الذين لم ينسوا آثار الزلزال الذي هز البلاد حينها.


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