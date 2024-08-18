كشف الحكم الدولي محمود عاشور عن أسباب انتقاد الجماهير للحكام في الدوري المصري، مشيرًا إلى أن التحكيم في مصر بدون حماية.

وقال عاشور في تصريحات عبر برنامج «الكابتن» مع أحمد حسن، المذاع على قناة dmc: «هناك فارق كبير بين الحكم الذي لعب كرة القدم والحكم الذي لم يلعب، عنصر الإحساس له تأثير كبير على القرارات بالطبع».

وتابع: «لعبت 5 مباريات، ولم نكن نذهب للملعب، كان هناك غرف خارجية تدار منها المباريات، عكس المباراة النهائية، هي الوحيدة التي كانت تدار من ملعب المباراة».

وأكمل: «تقنية الفيديو التي كانت في أوليمبياد باريس كانت تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتم تطبيقها للمرة الثانية بعد كأس العالم للأندية الذي أقيم في السعودية».

وأردف: «طبقنا تقنية الفيديو منذ 4 سنوات، ويتطور بالتدريج مع مرور الوقت».

وذكر: «على الحكم أن يطور من نفسه ويلتزم بشكل كبير داخل وخارج الملعب، وعلى إدارات اتحاد الكرة أيضًا الاهتمام بالمنظومة التحكيمية».

وقال: «الحكام المصريين يقدمون مستويات متميزة في إفريقيا، وفي البطولات الخارجية، والأندية المصرية ترى أن انتقاد الحكام هم الشماعة التي يعلقون عليها الخسارة».

واختتم: «التحكيم في مصر بدون حماية في مصر، والأندية أقوى من الاتحادات واللوائح والقوانين».