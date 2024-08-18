سلاح الجو الإسرائيلي يستهدف مجموعة من الشبان في مدينة جنين بالضفة الغربية

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أظهرت لقطات فيديو لحظة قيام سلاح الجو الإسرائيلي بتنفيذ عملية اغتيال استهدفت مجموعة من الشبان في مدينة جنين مساء السبت.



وبثت وسائل إعلام فلسطينية لقطات للحظة سقوط صاروخ من طائرة مسيرة على سيارة كان يستقلها الشبان.



وقالت مصادر طبية فلسطينية أن شابين اثنين استشهدا في الهجوم. وقالت كتائب القسام أنها تنعى "الشهيدين أحمد أبو عرة ورافت دواسي".



ويشن الجيش الإسرائيلي هجمات متتالية وبشكل مستمر ضد فلسطينيين في مدن شمال الضفة الغربية ( جنين وقلقيلية وطولكرم بالإضافة إلى نابلس).

وذكرت مصادر طبية أن جثماني الشهيدين وصلا إلى المستشفى عبارة عن أشلاء متفحمة.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية برصاص الجيش الإسرائيلي والمستوطنين إلى أكثر من 635 شهيدا وآلاف الجرحى، منذ 7 اكتوبر الماضي.