تطبيق فرانكي يطلق برنامج جوائز لنشر فيديوهات تقييم المطاعم

أطلق تطبيق الاستكشاف الاجتماعي الأمريكي فرانكي برنامجا جديدا باسم "النادي الاجتماعي" (سوشيال كلوب) يمنح منتجي المحتوى مكافآت مقابل مشاركاتهم التي ينشرونها على التطبيق من خلال السماح لهم بالحصول على مقابل مادي عندما يشترون الوجبات الغذائية من المطاعم باستخدام بطاقة مرتبطة بصاحب المحتوى. ويستهدف البرنامج تشجيع المزيد من المستخدمين على الاشتراك في التطبيق والحصول على المكافآت والمساعدة في الترويج للمطاعم والمشروعات المحلية في نهاية الأمر.

يذكر أن تطبيق فرانكي يعتمد على مشاركات الفيديوهات حيث يمكن للمستخدمين التفاعل مع محبي الطعام والذواقة واستكشاف أماكن جديدة لتناول الطعام وإنتاج فيديوهات خاصة بهم لعرض المطاعم المفضلة لديهم.

كما أطلق التطبيق خاصية جديدة خلال الأسبوع الماضي باسم "أدفانشرز" التي تشبه مغامرات البحث عن الكنز لكنها تتيح للمستخدم العثور على المطاعم الموجودة في الجوار.

يذكر أن شركة فرانكي تأسست عام 2021 وأطلقت على نفسها "تيك توك لعرض تقييمات المطاعم" بهدف الابتعاد عن الطريقة المكتوبة لتصنيف المطاعم وفقا لمؤشر الخمسة نجوم. ومع تزايد شكوك المستخدمين في التقييمات المزيفة عبر الإنترنت والتي أعلنت هيئة التجارة الاتحادية الأمريكية حظرها في الأسبوع الماضي، أخذ المستهلكون يتحولون نحو منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الفيديوهات القصيرة للحصول على أراء أكثر مصداقية بشأن المطاعم.

ونقل موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن إيوجين فاريكشيو الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة فرانكي القول إن "العملاء يتطورون... هم يستخدمون يلب وجوجل لأنهما سهلان في الاستخدام، لكن بحثنا يقول إن العملاء يبحثون في ثلاثة مصادر ونصف في المتوسط لكي يتأكدوا من الحصول على التقييم الصحيح ويتجنبون الأخطاء، كما يزورون موقعين ونصف مختلفين لتسجيل تجربة، لذلك فإن الأمر مرهق للغاية لأنهم بالضرورة لا يثقون في المصادر".

في الوقت نفسه يستهدف برنامج "سوشيال كلوب" من فرانكي مكافأة العملاء الدائمين للمطاعم بنظام الأموال المرتدة لهم ، وهذا يعني أن العميل عندما يشترى وجبة من المطاعم المشتركة في البرنامج سيستعيد جزءا من قيمة الوجبة التي دفعها بهدف تشجيعه على العودة للشراء من المطعم. كما أن التطبيق يعطي أصحاب فيديوهات عروض المطاعم مكافآت مماثلة.

يعمل تطبيق فرانكي حاليا في 30 مدينة أمريكية منها أوستن ودالاس ودنفر وشيكاغو وهوستون ولوس أنجليس ونيويورك. وتستهدف الشركة التوسع في الولايات المتحدة طوال العام المقبل ثم التوسع في دول العالم خلال عامين.

وبحسب الشركة فإنها منحت لمنتجي المحتوى على التطبيق أكثر من 500 ألف دولار، في حين تضاعف إيراداتها كل ثلاثة أشهر وتنمو بنسبة 30% كل شهر.

ويضم التطبيق حاليا حوالي 25 ألف مستخدم ناشط شهريا وأكثر من 5000 مطعم. ويعمل التطبيق على الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامي التشغيل أندرويد وأيه.أو.إس.