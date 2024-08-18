 آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في الشوارع للضغط من أجل اتفاق لتبادل الأسرى - بوابة الشروق
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آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في الشوارع للضغط من أجل اتفاق لتبادل الأسرى

د ب أ
نشر في: الأحد 18 أغسطس 2024 - 12:21 ص | آخر تحديث: الأحد 18 أغسطس 2024 - 12:21 ص

تظاهر آلاف الأشخاص في إسرائيل مجددا من أجل إبرام اتفاق لتبادل الأسرى، بعد انتهاء أحدث جولة مفاوضات بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وفي إحدى المسيرات دعت والدة إحدى الرهائن الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قيادة الجهاز الأمني الإسرائيلي لمنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من إفساد اتفاق، حسبما أفادت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية.

 وتأمل دول الوساطة ، مصر وقطر والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق يفضي إلى وقف إطلاق النار فضلا عن الإفراج عن الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة.

 وقال والد أحد الرهائن: "حتى إذا لم يكن هذا اتفاقا مثاليا، فهو الاتفاق الوحيد المتاح".

وشهدت مدن تل أبيب وحيفا وأماكن أخرى غيرها في أرجاء البلاد مظاهرات.

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