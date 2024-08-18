وزير الأوقاف يكرم ممثل وزارة الأوقاف في مسابقة بريكس للقرآن الكريم

كرم وزير الأوقاف، الدكتور أسامة الأزهري، القارئ الشيخ محمد عبد الكريم كامل عطية محمد إماما وخطيب بمديرية أوقاف الشرقية؛ والذي مثل وزارة الأوقاف في مسابقة بريكس للقرآن الكريم العالمية الدولية؛ والتي انطلقت في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان في روسيا الاتحادية، أحرز المركز الثاني في المسابقة وكان أداؤه فيها أداءً مشرفًا ومتألقًا، وأهداه درع وزارة الأوقاف المصرية وشهادة تقدير دعمًا لجهده وتفوقه.

ومن جانبه أكد القارئ الشيخ محمد عبد الكريم كامل أنه سيظل مدينًا بالتقدير للأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف على هذا الدعم والتكريم، معاهدًا الله على مواصلة العطاء في خدمة القرآن الكريم وأهله، مؤكدًا أن هذا التكريم سيظل محفورًا في قلبه وفي روحه وفي عقله

وتمنى وزير الأوقاف للقارئ مستقبلا مشرقا، ومزيدا من النجاح في مسابقات دولية قادمة.