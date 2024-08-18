وزير التعليم العالي الفلسطيني لـ الشروق: مصر أنقذت مستقبل طلاب الثانوية العامة بعقد الامتحانات على أرضها

• وزير التعليم العالي الفلسطيني: لجأنا للتعليم الإلكتروني تجنبا لضياع العام الأكاديمي لطلابنا بغزة

• رئيس جامعة الأزهر بغزة: نتطلع لدعم الدول العربية لضمان استمرارية المسيرة الأكاديمية

• عمر ميلاد: نأمل في انتهاء العدوان الإسرائيلي لإعادة إعمار جامعة الأزهر بغزة بمعاونة مصر



قال وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني الدكتور أمجد برهم، إن الوزارة لجأت إلى التعليم الإلكتروني في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؛ تجنبا لضياع العام الأكاديمي لطلاب الجامعات والمدارس في القطاع، مثمنا دعم مصر لإتمام امتحان الثانوية العامة لأبناء فلسطين المتواجدين على أراضيها.

وأضاف "برهم"، في تصريح لـ"الشروق"، على هامش اجتماع مجلس الشئون التربوية لأبناء فلسطين المنعقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أن زيارته إلى القاهرة ستشهد متابعة مخرجات اللقاءات، التي بدأت منذ شهر ونصف بالتعاون مع الجانب المصري، معربًا عن تطلعه إلى أن يتم معالجة جميع القضايا، التي تخص أبناء فلسطين من غزة بأسرع وقت، وذلك عبر الجهود المشتركة بين البلدين".

وأشار وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني، إلى أنه تجنبا لضياع العام الأكاديمي تم مساعدة طلاب الجامعات في التخصصات العملية، وكذا طلاب المدارس من خلال التعليم الإلكتروني، مثمنًا في هذا الإطار دور مصر لما قدمته خلال الفترة الماضية، وخاصة لطلاب الثانوية العامة من خلال توفير المدارس والمدرسين، ودعمها التام لإتمام امتحان الثانوية العامة لأبناء فلسطين المتواجدين على أراضيها.

من جانبه قال رئيس جامعة الأزهر في غزة، الدكتور عمر ميلاد، إن اجتماع مجلس الشئون التربوية لأبناء فلسطين، المنعقد برئاسة الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وبحضور ممثلي الدول الأعضاء، يأتي للتركيز على محور رئيسي حول واقع التعليم العام، والتعليم العالي بغزة، في ظل ما نجم عن العدوان الإسرائيلي على القطاع من تدمير للمدارس والجامعات التي تخدم قطاع كبير في التخصصات كافة.

وأضاف "ميلاد"، في تصريح لـ"الشروق"، أن ما تعرضت له جامعات ومدارس القطاع من تدمير ممنهج ومتعمد من قبل الاحتلال الإسرائيلي، لم يقلل من عزيمة وإصرار الشعب الفلسطيني، الذي استنهض القوة ولجأ إلى التعليم الإلكتروني.

وفيما يخص جامعة الأزهر بغزة قال "ميلاد"، إن الجامعة هي جامعة عامة تعتمد اعتمادًا كاملًا على رسوم الطلبة في موازنتها، وبالتالي أصبح هناك مشكلة كبرى في الحصول على تلك الرسوم منذ اندلاع الحرب، نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة، معربًا عن تطلعه لدعم الدول الأعضاء بالجامعة العربية، وكذلك المؤسسات المعنية لمساعدة الجامعة، لكي تستطيع الاستمرار بأداء مهمتها واستكمال مسيرتها الأكاديمية.

وأوضح أن الجامعة تضم 15 ألف طالب موزعين على 12 كلية من بينها الطب والصيدلة والهندسة، كما يعمل في الجامعة نحو 600 موظف إداري وأكاديمي، مشيرا إلى أن هناك عجزًا في إعطاء الموظفين رواتبهم، حيث تم تدمير العديد من المباني من الجامعة، التي شيدت بدعم من الأشقاء العرب.

وتابع: "رغم كل هذا لدي أمل كبير أن تعود الحياة قريبًا للجامعة، وأن ينتهي العدوان الإسرائيلي، لنستطيع إعمار وتأهيل الجامعة بجهود جميع الدول العربية وفي مقدمتها مصر".