الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد ضباطه في حي الزيتون بقطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم السبت، مقتل ضابط قائد سرية دعم إداري من فيلق اللوجستيات خلال معارك وسط قطاع غزة.





وجاء في بيان للجيش: "قتل الرائد احتياط يوتام إسحاق بيليد البالغ من العمر 34 عاما، من روش هعاين، في معركة وسط قطاع غزة".



وأضاف البيان: "كان إسحاق بيليد قائد سرية دعم إداري في الكتيبة 8119 من فيلق اللوجستيات".

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "قوة لوجستية تابعة للجيش الإسرائيلي دخلت إلى أطراف حي الزيتون، كانت في طريقها إلى إيصال مواد لوجستية إلى القوات، حيث تم تفجير عبوة ناسفة أدت لمقتل الضابط ووقوع إصابات.

وكانت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أعلنت مساء الخميس أن مقاتليها فجروا "عبوة أرضية شديدة الانفجار كانت مزروعة مسبقا، في آلية عسكرية صهيونية متوغلة في محيط مسجد عليين بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة".

وأعلنت مصادر عبرية عن تعرض جنود لـ"حدث صعب جديد" في حي الزيتون.