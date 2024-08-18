زعم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن بلاده تجري مفاوضات وليس تنازلات، مشيرًا إلى أن حركة حماس متمسكة برفضها.

وقال في مستهل اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأحد، إن «المبادئ التي وضعتها تل أبيب ضرورية لأمن إسرائيل»، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن «إسرائيل مستعدة لأي تهديد، سواء على مستوى الدفاع أو الهجوم»، مضيفًا: «نحن مصممون على الدفاع عن أنفسنا، ومصممون على دفع ثمن باهظ للغاية لصد أي عدو يجرؤ على مهاجمتنا».

ولفت إلى أن «هناك أمورًا يمكن تقديم تنازلات بشأنها في المفاوضات، وأمورًا أخرى لا تنازل فيها».

وذكر أن «الضغط العسكري والسياسي القوي هو السبيل لإطلاق سراح المختطفين»، داعيًا إلى توجيه الضغط إلى حركة حماس ورئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار، وليس الحكومة الإسرائيلية.