قرار من الرئاسي الليبي بانتخاب محافظ جديد للبنك المركزي

أعلن المجلس الرئاسي الليبي، اتخاذه قرار بالإجماع بوضع قرار مجلس النواب رقم 3/2018 بشان انتخاب محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي خلفا للمحافظ الحالي "الصديق الصور"، وتشكيل مجلس إدارة جديد موضع التنفيذ.

وفي تصريح صحفي مساء اليوم الأحد، أكد المجلس أن هذا القرار جاء بالإجماع من جميع أعضائه، في إطار تحمل مسئوليته الوطنية للحفاظ على مقدرات البلاد ومنع تعرضها لأي ضرر.

وطمأن المجلس الرئاسي المواطنين، بأن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، موضحا أن هذه التغييرات تأتي لتعزيز قدرة المصرف المركزي على القيام بمهامه بكفاءة وفعالية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

كما أفاد المجلس بأن خطوته هذه تأتي في إطار تعزيز الحوكمة والاستقرار المؤسسي في ليبيا، مؤكدا التزامه بالتعاون مع جميع الشركاء الدوليين لضمان تنفيذ هذه التغييرات بما يخدم مصلحة الشعب الليبي ويعزز مناخ الثقة داخليا وخارجيا.

وفي خاتمة الإيجاز نوه المجلس إلى أن هناك مفاوضات ستنطلق لضمان الانتقال السلمي بين كفاءات وطنية راقية قدمت جهود مضنية لسنوات طويلة، دون ذكر تفاصيل أكثر.

ويأتي قرار الرئاسي بعد يومين من مبادرة رئاسة مجلس النواب في بنغازي إلى إيقاف العمل بقراره السابق القاضي بتكليف "محمد الشكري" محافظا لمصرف ليبيا المركزي، واستمرار الصديق الصور ونائبه، مرعي البرعصي، في عملهما.

وعللت رئاسة مجلس النواب قرارها بمضي مدة تكليف الشكري بمهامه دون مباشرة عمله كمحافظ للمصرف.

وكان مجلس النواب قد أكد أمس السبت رفضه محاولات البعض السيطرة على البنك المركزي، في إشارة للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، ودعا النائب العام للتدخل في هذا الشأن.

يذكر أن البنك المركزي قرر ظهيرة اليوم إيقاف أعماله بسبب اختطاف أحد موظفيه، وذلك قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقا.