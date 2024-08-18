الجزائر تزود لبنان بكميات من النفط لمساعدته على تجاوز الأزمة الحالية في قطاع الكهرباء

تلقى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، اتصالا اليوم الأحد، من رئيس وزراء الجزائر نذير العرباوي، تم خلاله بحث العلاقات بين البلدين.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة اللبنانية، عبّر رئيس وزراء الجزائر خلال الاتصال، عن دعم بلاده للبنان ووقوفها إلى جانبه.

وأبلغ العرباوي نظيره اللبناني، أنه «بتوجيه من الرئيس الجزائري عبد المجيد تَبُّون، سيتم تزويد لبنان فورا بكميات من النفط لمساعدته على تجاوز الأزمة الحالية في قطاع الكهرباء».

وتوجه ميقاتي بالشكر إلى الرئيس الجزائري على هذه المبادرة، كما شكر نظيره الجزائري على وقوف الجزائر المستمر إلى جانب لبنان في المجالات كافة.

وأعلنت شركة كهرباء لبنان، السبت، أن محطات توليد الطاقة التابعة لها استنفدت إمداداتها من الوقود وستتوقف عن إنتاج الكهرباء حتى يتم تأمين المزيد من الإمدادات.

ويعاني لبنان من نقص حاد في الكهرباء لسنوات، خاصة منذ أن سقطت البلاد في أزمة مالية ممتدة في عام 2019.

وتعتمد المنازل والشركات إلى حد كبير على المولدات، وبشكل متزايد، على الألواح الشمسية للحصول على الطاقة حيث توفر الدولة الكهرباء عادة لبضع ساعات فقط في اليوم، وفق وكالة «أسوشيتد برس».