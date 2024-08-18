صحة غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان إلى 40 ألفا و99 شهيدا

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ317 على القطاع.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأحد، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 25 شهيدًا و72 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 40 ألفًا و99 شهيدًا، و92 ألفًا و609 إصابات.

وذكرت أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستشهد عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة تركز على منطقة الوسط، في اليوم الـ317 من العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت شقة سكنية بشارع المزرعة في مدينة دير البلح، ما أدى لاستشهاد 7 مواطنين هم أم وأبناؤها الستة.

وأضافت أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين، وإصابة العشرات.

وفي مدينة غزة، أطلقت آليات الاحتلال العسكرية نيران أسلحتها الثقيلة، صوب منازل المواطنين في حيي الصبرة، والزيتون، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف على الحيين، وغارات من طائرات الاحتلال الحربية.

ونقل مسعفون من الهلال الأحمر، شهيدة وعدة إصابات بعد قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة جودة في حي الصبرة بمدينة غزة، إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

وأشار شهود عيان إلى أن طائرة مسيرة «كوادر كبتر» ألقت قنبلة متفجرة في محيط مسجد الإيمان بحي الصبرة في مدينة غزة.

وقال مراسل وكالة «وفا»، إن فرق الإسعاف والإنقاذ انتشلت جثامين 4 شهداء، وعدد من الجرحى، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية استهدف شقتين سكنيتين لعائلتي طبيل وأبو قرع بعمارة الزيان في شارع الهوجا بمخيم جباليا شمال القطاع.

وأضاف أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة مصبح في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين وإصابة 6 آخرين.