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كوريا الشمالية تندد بتوغل أوكرانيا في روسيا: عمل إرهابي

وكالات
نشر في: الأحد 18 أغسطس 2024 - 11:57 ص | آخر تحديث: الأحد 18 أغسطس 2024 - 11:57 ص

ذكرت وسائل إعلام رسمية، الأحد، أن كوريا الشمالية نددت بتوغل أوكرانيا في روسيا ووصفته بأنه «عمل إرهابي» لا يغتفر دعمته واشنطن والغرب.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، أضافت بيونج يانج أنها ستقف على الدوام إلى جانب روسيا في مسعاها لحماية سيادتها.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس السبت، إن جيش بلاده عزز مواقعه وواصل تقدمه في كورسك الروسية بعد ما يقرب من أسبوعين على توغله، في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها صدت الجيش الأوكراني بالقرب من 3 بلدات في المنطقة.

وأوضح زيلينسكي، أن رئيس هيئة الأركان أولكسندر سيرسكي، أبلغه بأن القوات الأوكرانية واصلت تقدمها وأسرت أيضا المزيد من العسكريين الروس.

وقال الجيش الأوكراني -في تقريره اليومي- إن قواته أحرزت تقدما ناجحا في كورسك، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وكان الجيش قد أعلن في وقت سابق توغله لمسافة 35 كيلومترا.

وأشار رئيس هيئة الأركان إلى أن الاشتباكات مستمرة على طول خط المواجهة بأكمله، وأن الوضع تحت السيطرة بشكل عام.


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