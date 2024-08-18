بلينكن يصل إسرائيل وسط جهود للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأحد إلى إسرائيل في زيارته التاسعة للمنطقة منذ العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر.

ومن المتوقع أن يلتقي بلينكن برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الساعة 11 صباحًا غدًا الاثنين، بحسب صحيفة"تايمز أوف إسرائيل" في موقعها الإلكتروني.

ومن المقرر أيضًا أن يلتقي بوزير الدفاع يوآف جالانت ووزير الخارجية يسرائيل كاتس والرئيس إسحاق هرتسوغ.

ويعتزم بلينكن "مواصلة بذل جهود دبلوماسية مكثفة" في إسرائيل، طبقا لما ذكره المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، في واشنطن، قبيل مغادرته.

وأضاف المتحدث "سيؤكد الوزير بلينكن على الحاجة الملحة لجميع الأطراف في المنطقة لتفادي التصعيد أو أي عمل آخر، يمكن أن يقوض القدرة على إبرام اتفاق".

وكانت جولة جديدة من المفاوضات اختتمت أمس الأول الجمعة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة عقدت في العاصمة القطرية الدوحة على مدار يومين، وبوساطة مصرية قطرية أمريكية.

وأعلنت الدول الثلاث في بيان مشترك أنها ستواصل العمل في الأيام المقبلة بشأن تفاصيل تنفيذ مقترح وقف إطلاق النار في القطاع، وأن كبار المسئولين من الدول الثلاث سيجتمعون مرة أخرى في القاهرة قبل نهاية الأسبوع الجاري.