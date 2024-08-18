يسرائيل هيوم: اشتباه بإطلاق حزب الله درون استطلاع لتصوير منطقة مقر إقامة نتنياهو الخاص في قيساريا

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كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أنه تم إرسال طائرات مقاتلة إلى المنطقة، لكنها لم تتمكن من تحديد موقع الطائرة بدون طيار درون.

وأضافت أنه هناك اشتباه بإطلاق حزب الله درون استطلاع لتصوير منطقة مقر إقامة نتنياهو الخاص في قيساريا، بحسب موقع الجزيرة نت الإخباري.

واستهدف حزب الله اللبناني، بالأسلحة الصاروخية والمدفعية موقعي السماقة ورويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة وموقع حدب يارون، مؤكدا تحقيقه "إصابة مباشرة".

وأضاف الحزب، في بيان، أنه استهدف بطائرات بدون طيار (درون) هجومية التجهيزات التجسسية في موقع جل العلام "مما أدى إلى تدميرها".

إلى ذلك، نعى حزب الله مقاتلا قضى في غارة إسرائيلية على مدينة صور جنوبي لبنان، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.