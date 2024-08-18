 يسرائيل هيوم: اشتباه بإطلاق حزب الله درون استطلاع لتصوير منطقة مقر إقامة نتنياهو الخاص في قيساريا - بوابة الشروق
الأحد 18 أغسطس 2024 11:53 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

يسرائيل هيوم: اشتباه بإطلاق حزب الله درون استطلاع لتصوير منطقة مقر إقامة نتنياهو الخاص في قيساريا


نشر في: الأحد 18 أغسطس 2024 - 11:26 ص | آخر تحديث: الأحد 18 أغسطس 2024 - 11:26 ص

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أنه تم إرسال طائرات مقاتلة إلى المنطقة، لكنها لم تتمكن من تحديد موقع الطائرة بدون طيار درون.

وأضافت أنه هناك اشتباه بإطلاق حزب الله درون استطلاع لتصوير منطقة مقر إقامة نتنياهو الخاص في قيساريا، بحسب موقع الجزيرة نت الإخباري.

واستهدف حزب الله اللبناني، بالأسلحة الصاروخية والمدفعية موقعي السماقة ورويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة وموقع حدب يارون، مؤكدا تحقيقه "إصابة مباشرة".

وأضاف الحزب، في بيان، أنه استهدف بطائرات بدون طيار (درون) هجومية التجهيزات التجسسية في موقع جل العلام "مما أدى إلى تدميرها".

إلى ذلك، نعى حزب الله مقاتلا قضى في غارة إسرائيلية على مدينة صور جنوبي لبنان، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك