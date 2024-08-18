المصري يهزم الاتحاد السكندري بثنائية في الدوري الممتاز

حقق فريق المصري البورسعيدي فوزًا ثمينًا على نظيره الاتحاد السكندري بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب مساء اليوم الأحد، في الجولة الـ 34 والأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل محمد الشامي هدف التقدم للفريق البورسعيدي في الدقيقة 35 من عمر اللقاء، قبل أن يضيف صلاح محسن الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وبتلك النتيجة، أنهى فريق المصري منافسات الدوري الممتاز بالمركز الرابع برصيد 55 نقطة، بفارق نقطة عن فريق الزمالك صاحب المركز الثالث.

فيما تجمد رصيد الفريق السكندري عند النقطة 41 في المركز الحادي عشر، بعد حصدهم من 9 انتصارات و 14 تعادل.