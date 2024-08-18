التقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأحد، مع هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بمقر مجلس النواب، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين الحكومة والبرلمان؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات التي تحظى باهتمام كبير من قبل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، والتي تندرج ضمن مهام وزارة التنمية المحلية والمحافظات، ولجنة الإدارة المحلية.

وتناول اللقاء عددًا من القضايا المحورية، والتي من ضمنها قانون الإدارة المحلية، ومنظومة العمران بكل فروعها، وتوصيات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومنظومة المخلفات البلدية الصلبة، والكلاب الضالة، وانتظار المركبات، والجبانات، وتراخيص المحال العامة، وطرق الإنترلوك، وولاية المحليات على المناطق الصناعية، والمجازر والمواقف والأسواق، بالإضافة إلى ملف الموارد المالية والنسب المخصصة لكل محافظة، والتدريب والكتب الدورية.

وتطرق اللقاء إلى أهمية التعاون والتكامل الدستوري والمؤسسي بين وزارة التنمية المحلية، ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب؛ لتحقيق الأهداف المشتركة.

من جهته أشاد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بجهود المستشار محمود فوزي في قيادة وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مشيرًا إلى الدور المهم الذي تؤديه الوزارة في ظل إضافة مهام التواصل السياسي لها.