انفراجة مرتقبة في أزمة الكهرباء بلبنان

أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وليد فياض، اليوم الأحد، عن إعادة تشغيل محطة كهرباء "الزهراني" قبيل منتصف الليل، مما سيسمح باستقرار شبكة الكهرباء في البلاد.

وشهد لبنان انقطاعا كاملا للتيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد، بعد أن قالت شركة الكهرباء التي تديرها الدولة إن مخزونها من زيت الغاز نفد، وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء

وأوضح فياض أنّ إعادة تشغيل المحطة، يسمح بـ"ثبات الشبكة وبتزويد مرافق حيوية بالكهرباء، وفي مقدمتها مطار بيروت الدولي، لمدة أسبوع على أمل أن يتخذ مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان قرارا يتعلق بتأمين كميات إضافية من زيت الغاز".

وسبق أن أعلنت شركة كهرباء لبنان، أن آخر وحدة إنتاج متبقية في محطة كهرباء الزهراني "أغلقت قسرا"، وإن انقطاع التيار الكهربائي سيؤثر على المطار والموانئ ومضخات المياه وشبكات الصرف الصحي والسجون، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

ويعاني لبنان من نقص حاد في الكهرباء لسنوات، خاصة منذ أن سقطت البلاد في أزمة مالية ممتدة في عام 2019.

وتعتمد المنازل والمؤسسات إلى حد كبير على المولدات، وبشكل متزايد، على الألواح الشمسية للحصول على الطاقة حيث توفر الدولة الكهرباء عادة لبضع ساعات فقط في اليوم، وفق وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

ويعتمد إمداد الكهرباء الحكومي الهزيل على الوقود الذي يوفره العراق، ولكن نشأت مشاكل بين البلدين بسبب عدم دفع لبنان ثمن الإمدادات.

ومع تضاؤل ​​الاحتياطيات الأجنبية لدى مصرف لبنان، أوقف البنك المركزي التحويلات لتغطية واردات الوقود، بحسب وزير الطاقة اللبناني.