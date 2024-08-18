الرئيس البيلاروسي يعلن نشر قوات على طول الحدود مع أوكرانيا

حذر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، من أن الحدود البيلاروسية الأوكرانية أصبحت ملغومة أكثر من أي وقت مضى، مشيرًا إلى أن كييف تحشد قوات قوامها أكثر من 120 ألف فرد على الحدود بين البلدين.

وبحسب وكالة «سبوتنيك»، جاءت تصريحات الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو خلال مقابلة مع قناة «روسيا 1»، قال فيها إن «الحدود ملغومة على نحو غير مسبوق».

ونوه أن «كييف نشرت قوات قوامها أكثر من 120 ألف فرد على الحدود بين البلدين، وردًا على ذلك نشرت مينسك بدورها قوات على طول الحدود، التي حذر من أن اختراقها سيكلف أوكرانيا خسائر فادحة».

ولفت إلى أن الطائرات المسيرة الأوكرانية تخترق حدود بلاده باستمرار، مضيفا أن «رد فعل بلاده كان صارما لأن الصبر قد نفد».

وأضاف: «كييف تنتهك الجزء الجنوبي الشرقي من الحدود باستمرار، وقد تم التحذير بالفعل من أن الدفاعات الجوية ترصد ذلك وتسقط أهدافا».

وفي 10 أكتوبر الماضي، قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، إن فتح كييف لجبهة ضد بيلاروسيا يعتبر أمرا جنونيا من وجهة نظر عسكرية، منوهًا أن الناتو وعددًا من الدول الأوروبية تدرس خيارات لعدوان محتمل على بيلاروسيا.

وفيما يتعلق بالتصعيد على الحدود الغربية لدولة الاتحاد، أوضح أنه اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على نشر مجموعة إقليمية مشتركة من القوات، وأن تشكيل هذه المجموعة جار بالفعل.