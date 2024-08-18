 سرايا القدس تعلن تنفيذ هجوم ضد جنود إسرائيليين في حي الزيتون - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سرايا القدس تعلن تنفيذ هجوم ضد جنود إسرائيليين في حي الزيتون


نشر في: الأحد 18 أغسطس 2024 - 4:06 ص | آخر تحديث: الأحد 18 أغسطس 2024 - 4:06 ص

أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عن تنفيذ هجوم استهدف قوة إسرائيلية في جنوب شرق قطاع غزة، في وقت أعلنت فيه مصادر عبرية عن تعرض جنود لـ"حدث صعب جديد".

وقالت "سرايا القدس" في بيان أن مقاتليها فجروا "عبوة أرضية شديدة الانفجار، كانت مزروعة مسبقا، في آلية عسكرية صهيونية متوغلة في محيط مسجد عليين بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة".

كما أعلنت "السرايا" عن خوض مقاتليها "اشتباكات ضارية مع جنود العدو الصهيوني في محاور التقدم شرق منطقة القرارة شمال مدينة خانيونس".

وأعلنت أيضا عن قصف موقع "رعيم" العسكري الإسرائيلي برشقة صاروخية.

وفي وقت سابق من اليوم السبت أعلنت كتائب عز الدين القسام عن كمين محكم أوقع 11 جنديا وضابطا إسرائيليين بين قتيل وجريح.


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