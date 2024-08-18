 بعد نشرها محتوى غير لائق.. نقابة المهندسين بالدقهلية تنفي علاقتها بصفحتها القديمة على فيسبوك - بوابة الشروق
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بعد نشرها محتوى غير لائق.. نقابة المهندسين بالدقهلية تنفي علاقتها بصفحتها القديمة على فيسبوك

نعمان سمير
نشر في: الأحد 18 أغسطس 2024 - 8:25 م | آخر تحديث: الأحد 18 أغسطس 2024 - 8:25 م

نفت نقابة المهندسين بالدقهلية، علاقتها بالصفحة القديمة الخاصة بالمجالس السابقة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك بعد نشر الصفحة القديمة محتوى جنسي فاضح.

وقالت النقابة، في بيان لها اليوم الأحد:" ينوه مجلس نقابة المهندسين بالدقهلية أن هذه الصفحة هي الصفحة الرسمية الوحيدة والمعتمدة لنقابة مهندسي الدقهلية في إشارة إلى الصفحة الحالية".

يذكر أن الصفحة الرسمية للمجالس الخاصة بالنقابة قامت ببث بعض المنشورات الجنسية، اليوم الأحد، مما تسبب في حالة من السخرية على مواقع التواصل، وأصدر المجلس الحالي بيانًا عبر صفحتها ينفي صلته بها.

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