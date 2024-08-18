جوتيريش يبحث مع رئيس وزراء قطر تطورات الأوضاع في غزة

تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

جرى خلال الاتصال، استعراض تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، لا سيما جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع، والتوترات المستمرة في الشرق الأوسط، والتأكيد على ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة، بحسب وزارة الخارجية القطرية.

وأعرب جوتيريش عن تقديره لجهود قطر المستمرة الرامية إلى حل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية.

يشار إلى أن مصر وقطر والولايات المتحدة تتوسط في المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة وسجناء فلسطينيين في إسرائيل ووقف إطلاق النار.