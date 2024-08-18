حماس: إسرائيل تواصل عرقلة مساعي إتمام أي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

اتهم قيادي في حركة حماس يوم السبت إسرائيل بمواصلة عرقلة كافة المساعي لاتمام أي اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال القيادي في حماس سامي أبو زهري في بيان إن "الاحتلال الإسرائيلي يواصل عرقلة كل المساعي لإتمام أي اتفاق لوقف إطلاق النار"، واتهم الإدارة الأمريكية "بتبني موقف إسرائيل بالكامل والاحتلال تراجع عن بنود سابقة"، مشيرا إلى أن واشنطن تحاول "ردع أي تحركات" في المنطقة ضد إسرائيل.

وتابع "لسنا أمام اتفاق أو مفاوضات حقيقية بل أمام فرض إملاءات" أمريكية، معتبرا أن الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار هو "وهم".

وأشار إلى أن ما استمعت إليه الحركة من الوسطاء المصريين والقطريين يشير إلى تراجعات كبيرة عن اتفاق 2 يوليو الماضي.

وكانت جولة جديدة من المفاوضات اختتمت يوم الجمعة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة عقدت في العاصمة القطرية الدوحة على مدار يومين، وبوساطة مصرية قطرية أمريكية.

وأعلنت الدول الثلاث في بيان مشترك أنهم سيواصلون العمل في الأيام المقبلة بشأن تفاصيل تنفيذ مقترح وقف إطلاق النار في القطاع بين حركة حماس وإسرائيل، وأن كبار المسؤولين من الدول الثلاث سيجتمعون مرة أخرى في القاهرة قبل نهاية الأسبوع المقبل.