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أعلنت وزارة الداخلية العراقية مساء السبت مقتل ثلاثة أشخاص خلال "مشاجرة" في الكوفة بمحافظة النجف.



وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان إن "قوات الشرطة في محافظة النجف الأشرف تتخذ الإجراءات القانونية بعد وقوع المشاجرة نتيجة خلافات شخصية سابقة أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص ضمن قضاء الكوفة".

وأضاف البيان أن "قوات الشرطة شرعت بعملية بحث وتفتيش عن الجاني لتقديمه للعدالة".

كما تداول ناشطون على منصة "إكس" شريط فيديو يظهر اللحظات التي تلت الواقعة، مشيرين إلى أن الأمر يتعلق بإشكال عشائري.