يتمتع موسم الصيف هذا العام بتنوع غنائي كبير منذ نهاية شهر يوليو الماضي، وانطلقت الأصوات الغنائية بأحدث الإصدارات للفنانين نانسي عجرم وأنغام وشيرين وإيهاب توفيق وروبي، وغيرهم وتصدرت بعض الأغاني التريند على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وتحديدا تيك توك الذي يعبر عن اهتمام الجمهور ببعض الأغاني من خلال إعادة استخدامها كخلفيات للحظات مختلفة في حياتهم أو lipsing.

وافتتحت نانسي عجرم، موسم الصيف الغنائي بأغنيتها "من نظرة" ذات الأجواء الصيفية بامتياز، من خلال الديكور والملابس والإكسسوار والمكياج واستخدام الورود في كثير من اللقطات وتوظيف أزياء ذات ألوان صيفية تحمل أوراق زهور وشجر، والأجواء الموسيقية المبهجة، لقصة فتاة تحاول التقرب من شاب يسكن معها في نفس الطابق، وتصنع الكثير من المحاولات للفت انتباهه.

وأغنية "من نظرة"، كلمات وألحان زيد جمال، وتوزيع باسم رزق، ومكس وماستر جان بيار بطرس، وإخراج الكليب سمير سرياني، وتعد أولى أغاني نانسي عجرم في موسم الصيف الجاري 2024.

وتستمر نانسي، في دعم أغنيتها من خلال إعادة طرحها على المنصات بأشكال مختلفة، منذ أيام نشرت على التيك توك فيديو لها وهي تقوم بـlipsing للأغنية مثل الجمهور، ثم أعادت تقديمها من خلال لغة الإشارة في فيديو مرح.

وكتبت معلقة عليه: "شاهد الفيديو حتى النهاية لترى كيف تُغنى من نظرة بطريقة جديدة مليئة بالحياة وذات معنى".

أما أنغام، فلم تتبع الأسلوب الأحداث في طرح الأغاني الخاصة بالألبوم الجديد متفرقين على مدار أسابيع، بل اتبعت الأسلوب الأقدم من خلال طرح 12 أغنية دفعة واحدة، بعنوان تيجي نسيب، وتصدرت كثير من أغنيات الألبوم التريند، وحققت نسب مشاهدة واستماع مرتفعة، فقد تصدرت الأكثر مشاهدة على يوتيوب بأغنية "هو إنت مين" لمدة 5 أيام.

وكانت مفاجأة الألبوم هي وجود اسم الممثل الكوميدي أكرم حسني على أغنيتين، حيث قام بتأليف "تيجي نسيب" و"خليك معاها"، أبرز أغنيات الألبوم، في أول تجربة مع أنغام.

ولم تستمر أنغام حديث الساحة الفنية بمفردها طويلة، حيث عادت شيرين عبد الوهاب إلى تصدر التريند مرة أخرى، بنشرها بعض الأغاني على حسابها الشخصي عبر منصة إكس (تويتر سابقا)؛ مما جعل معركة الفانز المحبين لكل من أنغام ولها تتصدر من جديد، وترديد السؤال المستمر منذ سنوات "من هي صوت مصر؟".

ونتيجة لما تمر به شيرين من ظروف صحية ونفسية سيئة للغاية، أدى نشرها الأغاني إلى حالة دعم وحب متبادل بينها وبين مشاهير والجمهور، حيث قررت شخصيات عامة كتابة تغريدات وصناعة مقاطع فيديو خصيصا لدعمها، مثل المخرجة كاملة أبو ذكري والفنانة هالة صدقي، والإعلامية وفاء الكيلاني، والمطربة آمال ماهر، وغيرهم.

ورغم خلاف شيرين مع شركة روتانا والمعوقات التي تواجهها حاليا، إلا أن الأغاني أصبحت منتشرة على منصة تيك توك ويتداولها الجمهور بكثافة.

أما عن الأغاني التي شاركتها شيرين مع الجمهور فهي: "اللي يقابل حبيبي، وبتمى أنساك، وهنحتفل، وتعاونت فيهم مع تامر حسين وعزيز الشافعي"، وحققت أغنية "بتمنى أنساك" انتشارا أكثر من غيرها؛ لأنها تشابه حالة شيرين النفسية في الوقت الحالي مما جعل الجمهور يتعاطف معها أكثر.

وخارج سرب الألبومات المنظمة، طرح إيهاب توفيق أغنية جديدة بعنوان "الأستاذ"، وتعاون من خلالها مع مؤدي المهرجانات إسلام شندي حيث شاركه بالغناء، وأيضًا جاءت الأغنية من كلماته وألحانه.

ولم تحقق الأغنية الرواج الكبير حتى الآن، بل شهد حساب إيهاب توفيق بعض الهجوم من المتابعين لمشاركته في أغنية مع مطرب مهرجانات، حيث يرى البعض أن ذلك غير مناسب لتاريخه الفني.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتجه فيها إيهاب توفيق لتقديم اللون الشعبي، ففي عام 2019 قدم أغنية "عشمي في ربنا" والتي شاركه في غنائها المطرب الشعبي أحمد شيبة وجاءت من كلمات رضا المصري وألحان فاس فهمي والتوزيع الموسيقي لزيزو فاروق.

أما عن أحدث من نشروا أغنيات حتى الآن، فهي المطربة روبي، حيث نشرت في 17 أغسطس الجاري أغنية تحمل عنوان السينبلاوين، والأغنية من فيلم عصابة الماكس الذي عرض في عيد الأضحى 2024، وهي من كلمات وألحان محمد رحيم، وتوزيع عمرو الخضري.

وورد في بعض كلمات الأغنية: "100 فل و100 ياسمين على أهل السنبلاوين.. أنا روحت وجيت حبيت حنيت في السنبلاوين"، وانتشرت حالة من السخرية على الأغنية عقب صدورها من الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي.

وبالإضافة إلى أسماء النجوم السابقين، فقد ظهر مغني آخر في هذا الموسم بقوة، وتصدر التريند، وهو شاب مُقنع يدعى "توو ليت"، وحققت أغنيته "حبيبي ليه"، نجاحا كبيرا، حيث تصدر قوائم الاستماع العالمية بمنصة سبوتيفاي الموسيقية، واحتلت أغنيتي "متيجي أعدي عليك"، و"حبيبي ليه" المركزين التاسع والعاشر على التوالي، بقائمة أكثر 50 أغنية رواجا عالميا - Viral 50 Global.

ونتيجة لهذا النجاح، تقرر تغيير برنامج مهرجان العالمين وإضافة اسمه إلى قائمة الحفلات، وسوف تقام حفلته مع فرقة كايروكي في 23 أغسطس الجاري.

وأصدر أمير عيد ألبوم "روكسي" والمكون من 5 أغنيات، يعبر من خلالهم عن قصة حب من البداية واللقاء حتى النهاية، وتنقسم الأغاني إلى أجزاء متتالية، تتمتع بأداء تمثيلي جيد من أمير والمودل المشاركة في الكليبات.