أجرى اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، جولة تفقدية بمدينة سانت كاترين، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، والعميد شريف محمد عبد المنعم، رئيس منطقة تعمير جنوب سيناء، ومبروك الغمريني، رئيس المدينة، لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مشروع التجلي الأعظم استعدادًا لافتتاحه.

وتفقد المحافظ مشروع ازدواج ورفع كفاءة طريق سانت كاترين - النبي موسى، بطول 9 كيلومترات. ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية الخاصة بتنفيذ المشروع، والالتزام بالخطة الزمنية مع التنفيذ بأعلى جودة.

وأكد المحافظ على ضرورة إجراء أعمال حماية الطريق من أخطار السيول، ومراعاة توسعة البرابخ لسهولة إجراء أعمال التطهير لها بشكل دوري.

وأوضح العميد شريف محمد عبد المنعم، رئيس منطقة تعمير جنوب سيناء، أنه جارٍ تطوير الطريق بطول 9 كيلومترات، ويتضمن اتجاهين عرض كل اتجاه 12.5 مترًا بواقع 3 حارات. وأضاف أنه جاري تطوير 3.7 كيلومتر من الطريق، بينما يتضمن باقي الطول أعمال إنشاء جديدة، تشمل أعمال الحماية من السيول عبر إنشاء 2 برابخ بوكس 4 عيون، و2 كلفر أحدهما بعين والآخر بعيون متعددة.