استعراض فني في قصر ثقافة بورسعيد

شهد مسرح قصر ثقافة محافظة بورسعيد عرضًا استعراضيًا فنيًا رائعًا قدمته فرقة قصر ثقافة روض الفرج للفنون الشعبية بالقاهرة، بقيادة الفنان عربي محمد. وقد جسدت الحركات الاستعراضية تراث الشعب المصري من مختلف المحافظات، مثل استعراض الصيادين والتحطيب، واستعراض الشال الذي أبدع في تصميمه وأدائه الاستعراضي، وهو جزء من التراث الشعبي المصري القديم في عهد الفراعنة.

جاء ذلك في إطار فعاليات "ثقافتنا في إجازتنا"، والتي شهدت حضور الدكتورة جيهان الملكي، مدير عام فرع ثقافة بورسعيد، ورانيا محمد الشريف، مدير قصر ثقافة بورسعيد، والفنان محمود بيومي، مدير إدارة الشؤون الفنية بقصر ثقافة بورسعيد، والفنان المغربي رضوان الإبراهيمي، والمخرج المسرحي صلاح الدمرداش، وإيهاب فوزي شنودة من الإدارة الهندسية بفرع ثقافة بورسعيد.