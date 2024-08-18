جنوب أفريقيا ترحّل ليبيين أوقفوا بموقع يشتبه أنه معسكر تدريب

تعتزم جنوب أفريقيا، اليوم الأحد، ترحيل 95 ليبيا أوقفوا، نهاية الشهر الماضي، في ما تشتبه بأنه معسكر تدريب عسكري سري بجنوب البلاد.

وتم توقيف هؤلاء الأشخاص في 26 يوليو في معسكر تدريب سري ذي طابع عسكري في مقاطعة مبومالانجا الحدودية مع موزمبيق وإسواتيني، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت وزارة الداخلية في جنوب أفريقيا في بيان أنه "من المقرر أن يغادروا جنوب أفريقيا من مطار كروجر مبومالانجا الدولي، صباح اليوم، على متن رحلة وفرتها الحكومة الليبية".

ودخل الليبيون البلاد في أبريل بموجب تأشيرات منحت في إطار تدريب عناصر في الأمن، بحسب الشرطة التي اشتبهت بأنهم تلقوا تدريبا عسكريا.

وألغت السلطات في جنوب أفريقيا تأشيراتهم الصادرة في تونس "بشكل غير قانوني" و"بناء على معلومات مضللة".

وقال وزير الداخلية الجنوب إفريقي، ليون شرايبر، في البيان: "أشيد بمسئولي الوزارة وغيرهم من عناصر الأمن الذين عملوا بلا كلل لتمكين الترحيل السريع".

واتُهم الرجال في البداية بانتهاك قواعد الهجرة. وأسقطت النيابة في جنوب إفريقيا التهم الخميس الماضي بسبب نقص الأدلة.

وأضاف شرايبر : "سنواصل استخدام كل الموارد المتاحة لنا لضمان احترام قوانين الهجرة في البلاد".