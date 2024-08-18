بدء تسجيل رغبات تنسيق طلاب مدارس "ستيم"

تعلن وزارة التعليم العالي، خلال مؤتمر صحفي، ظهر اليوم الأحد، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة للقبول بالعام الجامعي 2024-2025، ومن ثم تتاح عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق ويحصل عليها الطلاب بصورة مجانية.

وانتهى مكتب التنسيق من تحليل رغبات طلاب تنسيق المرحلة الأولى تمهيدًا لإعلان النتجية لطلاب الشعب الثلاثة "علوم ورياضة وأدبي" وتظهر المؤشرات الختامية ارتفاعًا في غالبية كليات تنسيق المرحلة الأولى خصوصًا طلاب العلوم والرياضة بعدما انضم للمنافسة على كليات تنسيق المرحلة الأولى ما يقرب من 4 ألاف طالب وطالبة بعد زيادة درجتي الفيزياء.

وأعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد على موقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2024/2025 بلغ 107 آلاف طالب وطالبة، وذلك حتى اللحظات الأخيرة من الجمعة الماضية آخر أيام تسجيل الرغبات بالمرحلة، بينما تضم المرحلة ما يقرب من 115 ألف طالب وطالبة يحق لهم تسجيل الرغبات.

ومن المقرر أن يبدأ طلاب تنسيق المرحلة الثانية تسجيل رغباتهم بالحدود الدنيا الجديدة مساء اليوم الأحد، إلكترونيًا وغدًا الإثنين من معامل تنسيق الجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، ويُتاح للطلاب تسجيل رغباتهم وإدخال رغباتهم من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، ويمكن للطلاب الاستفادة من الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة لمساعدتهم في كيفية التنسيق الدقيق، وكتابة رغباتهم بطريقة صحيحة.

ومن المتوقع أن يضم تنسيق المرحلة الثانية كليات كالاقتصاد والعلوم السياسية والألسن والإعلام والعلوم والتمريض والطب البيطري والحاسبات والمعلومات لطلاب علمي علوم، وعدد من المقاعد في المعاهد الهندسية العليا وكليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في الجامعات الحكومية، وكليات كالتجارة والاداب والحقوق والخدمة الاجتماعية ومعاهد عليا أمام طلاب الأدبي.

في سياق متصل، بدأ موقع التنسيق الإلكتروني استقبال رغبات طلاب مدارس "ستيم" المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، حيث وافق المجلس الأعلى للجامعات على تخصيص نسبة مرنة لهؤلاء الطلاب بالجامعات الحكومية تحسب على أساس الأعداد المقرر قبولها من طلاب الثانوية العامة في الكليات العلمية "الطب والصيدلة وطب الأسنان والطب البيطري والهندسة والعلوم والحاسبات والمعلومات، والعلاج الطبيعي، والتخطيط العمراني"، على أن يكون لحملة هذه الشهادات مكانًا واحدًا على الأقل في كل كلية من هذه الكليات.



من جهته، عقد المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث اجتماعه الدوري، برئاسة مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور رؤساء جامعات، ونواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث أعضاء المجلس، مستعرضًا عددًا من الموضوعات الهامة، أبرزها اعتماد تقرير حول خطة عمل متكاملة للتعامل مع دول تجمع البريكس، وذلك إيمانًا بأهمية تعزيز التعاون والشراكة مع دول تجمع البريكس في مختلف المجالات.

أقر المجلس تقريراً حول مسارات الإحالة للإنتاج العلمي المتقدم به أعضاء هيئة التدريس على اللقب العلمي (أستاذ مساعد / أستاذ)، وذلك في ضوء التطورات المتسارعة في المجال البحثي العلمي، والبرامج البينية واستحداث تخصصات جديدة، وكذلك تخصصات مشتركة بين الأقسام العلمية، ووافق على تقرير يتضمن توصيات لتسهيل إجراءات قبول الطلاب الليبيين المبتعثين للدراسات العليا في الجامعات المصرية، مع التأكيد على أهمية التواصل والتنسيق المستمر مع الجانب الليبي لوضع آليات تنفيذية فعالة.

كما أقر المجلس توصيات التقرير الذي أعدته لجنة توطين الصناعة، مع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ التوصيات الواردة فيه، وأحيط علمًا بالتقارير التي قدمتها الجامعات بشأن جهودها في قياس وتقييم الأثر الصناعي الناتج عن أنشطتها البحثية والابتكارية.

وأوصى المجلس الجامعات بعدم التعاقد على شراء محتوى رقمي لمناهج دراسية متاحة مجانًا على منصة بنك المعرفة المصري، وذلك للاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، وتجنب تكبد تكاليف إضافية لشراء محتوى مماثل.