وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يختتمان جولتهما بتفقد مشروع توسعة الكورنيش

اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد خالد محافظ الإسكندرية، جولتهما بالمشروعات التي ينفذها الجهاز المركزي للتعمير بالمحافظة، من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، بتفقد مشروع توسعة كورنيش الإسكندرية من المنتزه إلى فندق المحروسة بطول 4.4 كم، ويرافقهما الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء مختار حسين، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أهمية مشروع توسعة كورنيش الإسكندرية، نظرًا لمكانتها التاريخية، وكونها ثاني أكبر تجمع حضري في مصر بعد القاهرة، ومقصدًا للسائحين من أنحاء الجمهورية، مشددًا على سرعة إنجاز الأعمال، والتأكيد على الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، للحفاظ على سلامة العاملين والمواطنين.

وتجول وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية، مشروع توسعة الكورنيش، واستمعا لشرح تفصيلي من اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، حيث أوضح أنه يتم العمل على مرحلتين، أولاهما، تشمل توسعة طريق الكورنيش ليصبح 5 حارات مرورية بكل اتجاه، وإنشاء أنفاق للمشاة وبوابات للدخول والخروج، ودورات مياه، وتم الانتهاء منها في يونيو الماضي "بداية الموسم الصيفي"، وتشمل المرحلة الثانية، تنفيذ أعمال كوبري محمد نجيب العلوي للسيارات، وأعمال التشطيبات لباقي مكونات المشروع، وسيتم البدء في تنفيذها شهر أكتوبر 2024 "نهاية الموسم الصيفي".



