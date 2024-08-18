أسيوط: لقاء توعوي للطلاب ودهان الأرصفة والبلدورات بمركز الغنايم

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، استمرار أعمال التطوير والتجميل بالمراكز والقرى ضمن مبادرة "بنكمل بعض"، مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الأجهزة التنفيذية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في كل القطاعات بالمراكز والأحياء.

وفي هذا السياق، نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم، بقيادة مصطفى علي رئيس المركز، وإشراف نائب رئيس المركز، أعمال تطوير وتجميل ودهان البلدورات والأرصفة بمدخل مدينة الغنايم باللونين الأبيض والأسود، كما تم تنظيم لقاء توعوي بالتعاون والتنسيق مع الإدارة التعليمية بالغنايم.

حيث استقبلت وحدة حماية الطفل بمركز ومدينة الغنايم وفدا من مدرسة البطولة الابتدائية المشتركة التي تنظم مبادرة بعنوان "تعليمي أهم" لمناقشة ظاهرة التسرب من التعليم وكيفية التغلب عليها، حيث تم التعريف بمسابقة "بنكمل بعض" والتحدث عن الجهود المبذولة في منع ظاهرة التسرب من التعليم، وإعمال قانون الطفل المصري ومدى خطورة هذه الظاهرة على المجتمع، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال نظافة ورفع المخلفات وتسوية الشوارع غير المرصوفة لتمهيد الطرق وتسهيل النقل والانتقال.

يأتي ذلك ضمن مبادرة "بنكمل بعض"، على أن يتم استكمال دهانات مداخل القرى التابعة للمركز وعدد من شوارع المدينة حسب الخطة المقررة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإضفاء المظهر الحضاري للمراكز وفقاً لتوجيهات محافظ أسيوط.

وكان اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط قد أطلق مبادرة "بنكمل بعض" لاختيار أفضل قرية ومركز وحي ومديرية خدمية وأفضل فريق مجتمعي، والتي نظمتها إدارة المشاركة المجتمعية بالمحافظة؛ بهدف رفع الوعي والتكاتف بين الجهات التنفيذية وكل أطياف المجتمع وفي إطار خلق مناخ تنافسي للنهوض بالمرافق والخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذاً لخطة المحافظة للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية لخلق بيئة جمالية لإعادة الواجهة الحضارية المميزة لمحافظة أسيوط.