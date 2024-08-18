 الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 آلاف و100 فلسطيني من الضفة منذ 7 أكتوبر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 آلاف و100 فلسطيني من الضفة منذ 7 أكتوبر

وكالات
نشر في: الأحد 18 أغسطس 2024 - 11:56 ص | آخر تحديث: الأحد 18 أغسطس 2024 - 11:56 ص

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين، 25 فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم طالبة، إضافة إلى أطفال وأسرى سابقين، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «وفا».

وأوضحت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، أن الاعتقالات توزعت على غالبية محافظات الضفة، ورافقها اعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازلهم.

وأشارا إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10 آلاف و100 مواطن من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعب فلسطين، في السابع من أكتوبر 2023.

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