شهيدة ومصابون بنيران الاحتلال شمال غرب خان يونس

القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ

استشهدت فلسطينية وأصيب آخرون، اليوم الأحد، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، شمال غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن آليات الاحتلال فتحت النار باتجاه مواطنين في محيط مدينة حمد شمال غرب خان يونس، ما أدى إلى استشهاد مواطنة وإصابة آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40,074 مواطنا وإصابة 92,537 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قوات الفرقة 98 تواصل تعميق العملية العسكرية في خان يونس ودير البلح بقطاع غزة.

وزعم في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد، أن الطائرات الحربية هاجمت ودمرت منصات إطلاق صواريخ جاهزة للإطلاق في منطقة خان يونس.

وذكر أن قوات الفرقة 162 تواصل العمل في منطقة رفح فوق الأرض وتحتها، زاعمًا أن قوات لواء ناحال قضت على مجموعة من المسلحين.

وادعى أن «القوات هاجمت بنى تحتية تابعة للمقاومة في غزة، وعثرت على أسلحة من بينها رشاشات وأسلحة كلاشينكوف وقنابل يدوية ومعدات عسكرية».