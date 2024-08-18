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النيابة تصرح بدفن المجني عليه وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات

أمرت نيابة مركز بنها بمحافظة القليوبية، بالتصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه على يد مسجل خطر؛ بسبب خلافات الجيرة بمنطقة كفر الجزار، وعلى إثرها نشبت مشاجرة والتعدي على المجني عليه بزجاجة تسببت في جرح نافذ له بالصدر أودت بحياته في الحال، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية

وطلبت النيابة، تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفي، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

يذكر أن منطقة كفر الجزار بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، شهدت مصرع شاب على يد مسجل خطر؛ بسبب خلافات الجيرة.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطاراً من المقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها يفيد ورود بلاغ من المستشفى بوصول شاب بجرح نافذ، وعقب إسعافه لقي مصرعه.

وكشفت التحريات بإشراف اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، عن نشوب مشادة كلامية بين شاب "له معلومات جنائية" وشاب آخر، تطورت لمشاجرة بالأيدي بسبب خلافات الجيرة قام على إثرها المتهم بإصابة المجني عليه بجرح نافذ بالصدر باستخدام زجاجة أودت بحياته في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب محمد عادل عثمان والنقيب أحمد محسن عمارة، والنقيب محمد رمضان، والنقيب محمد قنديل معاونى رئيس المباحث، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه تلك الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.