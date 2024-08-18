إصابة 10 أفراد شرطة خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين في برلين

ذكرت الشرطة الألمانية أن ما لا يقل عن عشرة من أفرادها أصيبوا خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين في برلين.

وقال متحدث باسم الشرطة إن المتظاهرين رشقوا أفراد الشرطة ومظاهرة مضادة أيضا بالحجارة والزجاجات.

وأضافت الشرطة أنه تم اعتقال 23 شخصا في المظاهرة التي جرت أمس السبت لتحديد هوياتهم وإجراء تحقيقات ضدهم بتهم التسبب في أذى جسدي خطير والتحريض على الكراهية وتكدير السلم العام، من بين أمور أخرى.

وبحسب بيانات الشرطة، وصل عدد المشاركين في المظاهرة في بعض الأحيان إلى ألف متظاهر. وتم نشر حوالي 400 شرطي خلال المظاهرة. ولم يتضح بعد ما إذا كانت قد وقعت إصابات أيضا بين المتظاهرين.