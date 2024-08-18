نشأت الديهي: هناك تغيير جذري في إجراءات العمل الشرطي.. وصورة حاتم أصبحت من التراث



أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بقانون الإجراءات القانونية الجديد، واصفًا إياه بـ«النقلة النوعية الهائلة» في مجال الإجراءات الجنائية والتقاضي، مؤكدًا أنه يحقق التوازن بين «إقرار الحقوق والحريات والحفاظ على الأمن».

وقال خلال برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع عبر شاشة «TEN» مساء السبت، إن القانون الجديد يجسد مفهوم حقوق الإنسان الشامل الذي تسعى الدولة لتطبيقه، والذي ظهر متجليًا في تولي ضابطة منصب مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان لأول مرة في تاريخ مصر.

وأثنى على «التطور النوعي في أداء ضباط الشرطة»، مشيدًا بـ«الحرفية والابتكار» في تعاملهم مع الجمهور.

وأشار إلى أن الصورة النمطية القديمة التي كانت تقدمها الأعمال الفنية أصبحت «تراثًا» لا يمثل الواقع الحالي، قائلا: «الكلام الذي كنا نسمعه زمان في الدراما والأفلام القديمة التي كانت تصور السجون وحاتم؛ كله أصبح من التراث».

ودعا إلى ضرورة تحديث هذه الصورة في الدراما والمسرح والرواية بما يعكس التطورات الحالية، قائلا: «التطور الحاصل في الواقع يجب أن تعكسه الدراما كما عكست في الماضي واقعا مبالغا فيه داخل السجون، هناك تطور مذهل وتغيير جذري ونوعي هائل حدث في إجراءات العمل الشرطي يجب أن نعكسه ونترجمه في الدراما والمسرح والرواية، على سبيل المثال رواية الدكتور يوسف إدريس عن الرجل والنملة أصبح لا محل لها من الإعراب».

وأعرب عن قناعته التامة بوجود صدق حقيقي في تطبيق مفهوم حقوق الإنسان في مصر، مختتما: «أنا أشهد أنا هناك صدقا حقيقيا وقناعة لا تخطئها عين وفهما واضحا تمام الوضوح لمفهوم حقوق الإنسان، انتهت مرحلة الفوضى ووصلنا لمرحلة تفعيل واحترام القانون، فلا سيد فوق القانون، ولا أحد فوق القانون».