شهدت مباراة المقاولون العرب والجونة في الدوري المصري الممتاز، التي أقيمت مساء اليوم الأحد، لقطة طريفة بعد انفجار الإطار الداخلي للكرة أثناء المباراة.

وضغط لؤي وائل مدافع المقاولون العرب بحذائه على الكرة أثناء تنفيذ ركلة حرة غير مباشرة، مما أدى إلى انفجار الإطار الداخلي.

وكان فريق المقاولون العرب قد فاز على نظيره الجونة بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجبل الأخضر، في الجولة الـ 34 والأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

وبتلك النتيجة، اختتم الجونة موسمه في الدوري الممتاز بالمركز الثاني عشر برصيد 39 نقطة، فيما تأكد هبوط فريق المقاولون العرب لدوري المحترفين بعد احتلاله المركز السابع عشر.