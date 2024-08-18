قالت الدكتورة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن المناهج الجديدة والمواد التي تم دمجها تحتوي على الأساسيات التي تمكن الطالب من دراسة جميع العلوم النظرية، موضحة أن ما تم إلغاؤه كان عبارة عن معلومات إضافية يمكن للطالب دراستها لاحقًا في الجامعة عند اختياره التخصص الذي يريده.

وأعربت خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر شاشة «TEN» مساء السبت، عن تأييدها لخطة وزارة التربية والتعليم واستراتيجية الدولة بشأن المناهج الدراسية، قائلة: «أنا أؤيد خطة الوزارة واستراتيجية الدولة إلى حين أن يأتي وزير التعليم إلى لجنة التعليم في البرلمان مع دور الانعقاد القام وبناءً عليه يبدأ يشرح باستفاضة أكثر ويوضح خطواته».

وأشارت إلى أن الوزارة تبذل جهودًا في توفير مجموعات تقوية مناسبة للأسر المصرية، لافتة إلى إمكانية تعاقد المدرسة مع مدرس يختاره ولي الأمر والطلاب لإعطاء دروس التقوية بدلا من اللجوء إلى مراكز الدروس الخصوصية.

ونصحت طلاب الثانوية العامة باختيار البرامج المميزة في الجامعات التي تلبي متطلبات سوق العمل، لا سيما في ظل التوسع في برامج الجامعات الأهلية والتكنولوجية، محذرة من «اختيار الكلية لمجرد الشهادة ثم يقعد بها الطالب بعد التخرج في طابور البطالة».

وأكدت أن الدولة وفرت العديد من الجامعات والبرامج المميزة التي تغني الطلاب عن السفر للخارج للدراسة، قائلة: «لم تعد هناك حاجة لإرسال الأسر أبنائها إلى دول مثل روسيا وأوكرانيا للدراسة، لأن الدولة وفرت له الجامعات الأهلية والتكنولوجية».