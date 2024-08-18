شهدت معظم ولايات الجزائر يوم السبت أمطارا غزيرة وتقلبات جوية تسببت بجريان السيول بالأودية وارتفاع منسوبها، فيما تدخلت مصالح الحماية المدنية لإنقاذ العالقين وسحب المياه من المنازل.

وحسب ما ذكرت قناة "النهار" الجزائرية، قامت مصالح الحماية المدنية في ولاية جانت بسحب مياه الأمطار على مستوى حي أغوم، وموقف السيارات لمطار الشيخ أمود، كما جرى إخراج 3 سيارات كانت عالقة إثر ارتفاع منسوب مياه واد أغوم.

16-08-2024

الجزائر - ليبيا | سيول بصحراء الجزائر جانت في طريقها إلى غات وتهالا والمناطق المحيطة.

🎥قناة ليبيا الأحرار#طقس #الأرصاد_الجوية pic.twitter.com/KcuiY2VGvi — Bazar Video (@sofianeounadi) August 17, 2024

وسجلت ولاية إليزي انهيارا جزئيا لجدران 4 منازل مبنية بالحجارة، بقرية إيميهرو تانجديث.



وفي ولاية تمنراست، تم إنقاذ شخصين عالقين داخل سيارة جرفتها مياه وادي تمنراست، وإنقاذ شخصين عالقين في مياه وادي قرية تلانشويخ.

وأبانت الحصيلة اليومية لمصالح الحماية المدنية أنه جرى إخراج سيارتين عالقتين في الوحل بحي "8 ماي" وحي البياضة دون تسجيل أي خسائر بشرية في بلدية الونزة بولاية تبسة، كما تم سحب مياه الأمطار من داخل 3 منازل بكل من حي البياضة وحي المركزي وحي باديس.

وفي ولاية المسيلة وبلدية عين الملح، تم إخراج شاحنة عالقة بالوحل بمنطقة وارير دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وفي ولاية أم البواقي وبلدية عين الكرشة، تم إخراج سيارتين محاصرتين بمياه الأمطار بالطريق الوطني رقم 100، وإنقاذ عائلة مكونة من ثلاثة أفراد كانت على متن شاحنة عالقة بالوحل.

أما في بلدية سوق النعمان، فقد تم سحب مياه الأمطار من داخل منزل بحي سيغي عيسى.

كما تسببت التقلبات الجوية الأخيرة التي عرفتها الولايات الداخلية للبلاد في ارتفاع منسوب المياه وغلق العديد من الطرقات والمحاور.

هذا وأعلنت مصالح الأرصاد الجوية اليوم عن تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشرقية والجنوبية للجزائر.

وحذرت من تساقط أمطار رعدية على ولايات سوق أهراس، وبجاية، وميلة، وأم البواقي، وتبسة، وقالمة، وتيزي وزو، وباتنة، وعنابة، وقسنطينة، وسكيكدة، وجيجل، والطارف، وأدرار، وإن قزام، وبرج باجي مختار، وتمنراست، وإن صالح، وجنات، وإليزي.