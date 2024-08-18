سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المصرية نموًا قويًا خلال الفترة من يوليو 2023 إلى أبريل 2024، حيث ارتفعت بنحو 2158.6 مليار جنيه، لتصل إلى 6957.5 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية.

ووفقًا لأحدث نشرة إحصائية شهرية أصدرها البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، فقد شهدت التسهيلات الممنوحة للحكومة زيادة ملحوظة بنحو 1460.3 مليار جنيه، بنسبة 70.3%. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الأرصدة بالعملات الأجنبية بما يعادل 878.1 مليار جنيه، والعملة المحلية بنحو 582.2 مليار جنيه.

وسجلت التسهيلات الممنوحة لغير الحكومة زيادة بنحو 698.3 مليار جنيه، بنسبة 25.6%.

ويشير التوزيع النسبي لأرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة إلى أن قطاع الأعمال الخاص حصل على الحصة الأكبر بنسبة 62.9%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 32.4%. وحصل قطاع الخدمات على نسبة 26.8%، بينما حصل قطاع التجارة على نسبة 9.5%، وقطاع الزراعة على نسبة 1.8%.