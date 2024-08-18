نائب وزير التعليم: قرارات إعادة هيكلة الثانوية لم تخالف القانون ولا تستلزم موافقة مجلس النواب

قال الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، إن قرارات إعادة هيكلة الثانوية العامة لم تخالف القانون حول نظام هذه المرحلة الدراسية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن تطوير العملية التعليمية يكون بقرارات إدارية، مؤكدا أن الوزارة لها الحرية في تنظيم العملية وفق للمصلحة العامة.

ولفت إلى أن قرارات إعادة الهيكلة التي صدرت مؤخرا لا تستلزم الحصول على موافقة مجلس النواب.

غير أنه أوضح أنه ستتم مناقشة تلك التعديلات وشرحها لأعضاء مجلس النواب، بحيث إذا كان لدى المجلس طلب أو اعتراض على شيء سيتم النظر فيه باعتبار المجلس يمثل سلطة تشريعية.



وقبل أيام، أصدر محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، قرارات تعيد هيكلة المنظومة، وذلك بين حذف مواد وإضافة آخرى وتخصيص مقررات للنجاح والرسوب فقط.