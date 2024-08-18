قمصان: الأهلي حقق أهدافه في غياب كولر

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بدا سامي قمصان المدرب العام للأهلي رضاه عن الفترة التي قضاها مديرا فنيا مؤقتا للفريق أثناء إجازة المدرب السويسري مارسيل كولر.

وقاد قمصان الأهلي في ثلاث مباريات حيث فاز على زد 1/2 وتعادل مع إنبي وخسر أمام مودرن سبورت بنتيجة 1/2 في ختام مشوار الفريق ببطولة الدوري.

وأكد مدرب الأهلي عقب اللقاء "حققنا أهدافنا خلال الفترة الأخيرة بمنح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين الشباب، وكذلك تجهيز بعض اللاعبين الآخرين مثل كهربا وأفشة وخالد عبد الفتاح وعمر كمال عبد الواحد بناء على رغبة كولر".

وأشار سامي قمصان إلى أن كولر يتابع مباريات الفريق أثناء غيابه، مضيفا أنه يجهز تقارير فنية حول المباريات واللاعبين للمدرب السويسري.

وأوضح مدرب الأهلي أن الفريق سيحصل على راحة سلبية وسيبدأ الاستعداد للموسم الجديد في أوائل سبتمبر المقبل.