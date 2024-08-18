ليفاندوفسكي يقود برشلونة لقلب تأخره إلى فوز على فالنسيا بالدوري الإسباني

قلب برشلونة تأخره بهدف إلى فوز 2/1 على مضيفه فالنسيا، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم هوجو دورو لاعب بلنسية لفريقه في الدقيقة 44، قبل أن يدرك روبرت ليفاندوفسكي التعادل لبرشلونة في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 49 سجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبرشلونة من ضربة جزاء.

وبدأت المباراة بضغط من جانب بلنسية الذي حاول هز شباك برشلونة منذ البداية، معتمدا في ذلك على المهاجم الشاب هوجو دورو.

على الجانب الآخر، وبقيادة نجمه الشاب لامين يامال، بطل أمم أوروبا مع إسبانيا، دخل برشلونة محاولا امتصاص ضغط بلنسيه الذي استغل عاملي الأرض والجماهير وحاول تهديد مرمى حارس برشلونة مارك أندير تير شتيجن منذ البداية.

وفي الدقيقة 44 تقدم بلنسية عن طريق هوجو دورو، والذي تلقى كرة عرضية من زميله دييجو لوبيز، ليضع الكرة بضربة رأس في الشباك مسجلا الهدف الأول.

وبعد الهدف كاد دييجو لوبيز أن يسجل هدفا ثانيا، حينما أخطأ تير شتيجن في تمرير الكرة لكن تمريرته إلى دورو وتسديدة الأخير، قوبلت بتألق من المدافع الشاب باو كوبارسي الذي أبعد الكرة من على خط المرمى.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل برشلونة هدف التعادل عن طريق ليفاندوفسكي، حيث لعب أليخاندرو بالدي كرة عرضية ليستقبلها لامين يامال بتمريرة رائعة إلى يفاندوفسكي الذي استغل التمريرة بشكل جيد ووضعها في شباك بلنسية مسجلا هدف التعادل.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1 /1 بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني، بادر برشلونة بالهجوم محاولا تسجيل هدفه الثاني بعد إدراكه التعادل في آخر دقائق الشوط الأول.

وأسفر ضغط برشلونة عن حصوله على ضربة جزاء في الدقيقة 46، حيث تعرض رافينيا لتدخل من كريستيان موسكيرا داخل منطقة الجزاء، ليترجمها ليفاندوفسكي بنجاح في الشباك مسجلا الهدف الثاني في الدقيقة 48.

وبعد الهدف الثاني، انطلق بلنسية محاولا تسجيل هدف التعادل بعد أن خسر تقدمه، الأمر الذي نتج عن مساحات واسعة في خط دفاعه حاول هجوم برشلونة استغلالها.

وتألق الحارس مماردشفيلي، وتصدى لفرصة خطيرة من فيران توريس مهاجم برشلونة، الذي تلقى تمريرة رائعة من زميله لامين يامال لينطلق في حالة انفراد بمرمى بلنسية، لكن تسديدته تصدى لها الحارس الجورجي.

وتواصلت محاولات بلنسية لكن دفاع برشلونة ومن خلفه الحارس تير شتيجن، أبعدا الخطر عن المرمى في أكثر من مناسبة.

ونجح برشلونة في الحفاظ على نتيجة التقدم حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة معلنا فوز برشلونة على بلنسية 2 /1.